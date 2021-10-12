Во вторник, 12 октября, в 15.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция с участием кандидата на пост Харьковского городского головы Дениса Ярославского на тему "Повышение коммунальных тарифов: как разорвать замкнутый круг обмана действующей власти", будут подняты проблемы современных систем водоснабжения и отопления, а также предоставлены варианты и пути их разрешения (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям