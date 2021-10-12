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12:00 12.10.2021

Рынок муки и хлеба: что ожидать украинскому потребителю от рекордного урожая пшеницы?

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Во вторник, 12 октября, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Рынок муки и хлеба: что ожидать украинскому потребителю от рекордного урожая пшеницы?". Участники: директор общественного союза "Мукомолы Украины" Родион Рыбчинский; председатель объединения "Укрхлебпром" Александр Васильченко; президент Всеукраинской ассоциации пекарей (ВАП) Юрий Дученко; директор компании "Рома" (Харьковская обл.) Сергей Цимбалов (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Дополнительная информация по тел. (067) 634-26-16. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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