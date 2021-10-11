В понедельник, 11 октября, в 10.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "PR-рынок в условиях пандемии 2021: особенности, тенденции и прогнозы" об изменении конфигурации рынка и влиянии карантина на PR-отрасль, изменении портрета агентства и потребителя PR-услуг; будут озвучены результаты опроса клиентов о перспективных PR-продуктах и услугах на ближайшие 1-2 года.

Участники: директор "Publicity Creating" Валерий Курейко; ведущий консультант по стратегическим PR Руслана Плис; модератор - маркетолог Ярослав Курейко (ул. Рейтарская, 8/5-А).

Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Предварительная аккредитация журналистов обязательна по тел.: (044) 242-47-59, 777publicity@gmail.com, вход согласно аккредитации по редакционным удостоверениям.