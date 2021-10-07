Презентация книги авторства Ю.Шулипы "Как Путин убивает за рубежом

В четверг, 7 октября, в 10.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Презентация книги авторства Юрия Шулипы "Как Путин убивает за рубежом". Участники: автор книги, правовед, политический эксперт, директор института национальной политики Юрий Шулипа; доктор военных наук, кандидат юридических наук, профессор, старший научный сотрудник, генерал-лейтенант в отставке, экс-член научного совета при Совете Безопасности РФ Алексей Иванов; советский разведчик-нелегал, полковник ПГУ КГБ и СВР в отставке, писатель, телеведущий Сергей Жирнов; руководитель Луганской правозащитной группы, кандидат юридических наук Наталия Целовальниченко; узник совести путинской России, писатель, публицист, лидер российской оппозиции Борис Стомахин (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (063) 663-35-32.