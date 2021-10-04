В понедельник, 4 октября, в 13.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Рейтинги кандидатов накануне выборов мэра Харькова", будут представлены результаты социологического исследования компании SOCIS по изучению общественного мнения жителей Харькова, которое проводилось с 20 по 28 сентября 2021 года. Участники: политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко; политический эксперт Александр Кочетков (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.