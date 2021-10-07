В четверг, 7 октября, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему Тарифы на парковку в Киеве: незаконные попытки "залатать" проблемы инфраструктуры за счет среднего класса". Участники: адвокат, коренной житель Киева, истец по делу 640/20721/21, управляющий партнер АО "Би Эс Би Партнерс" Валерий Буняк; адвокат, коренной житель Киева, истец по делу 640/20721/21, управляющий партнер АО "Виталий Тытыч и партнеры" Виталий Тытыч (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (067) 329-83-17.