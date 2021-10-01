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13:27 01.10.2021

О запуске массового исследования среди пострадавших от негативного влияния красного шлама в Николаевской области

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В пятницу, 1 октября, в 14.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция о запуске массового отбора образцов для исследования в Николаевской области среди потенциальных пострадавших от негативного влияния красного шлама. Проект реализует общественная организация "Стоп-Шлам", которая объединяет более тысячи пострадавших от влияния красного шлама. Участники: судебный эксперт Евгений Юрченко; глава ОО "Стоп Шлам" Василий Орёл; адвокат ОО "Стоп Шлам" Артемий Воробьев; глава ОО "Всеукраинская экологическая лига" Татьяна Тимочко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (093) 912-58-89 (Алексей).

 

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