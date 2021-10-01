Видео

11:30 01.10.2021

Уроки для партий в Украине, преподанные выборами в Германии и России. Перспективы основных участников отечественного политического процесса

1 мин читать

В пятницу, 1 октября, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется "круглый стол" на тему "Уроки для партий в Украине, преподанные выборами в Германии и России. Перспективы основных участников отечественного политического процесса". Участники: директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев; политический эксперт Константин Матвиенко; директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко; доктор политических наук, политолог Игорь Петренко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Инаугурация избранного президента США Джо Байдена и избранного вице-президента Камалы Харрис

В районе порта Бейрута прогремели два мощных взрыва, десятки людей пострадали

На орбиту успешно стартовал первый за девять лет американский космический корабль с астронавтами

Все виновные в перестрелке в Броварах будут жестоко наказаны - Аваков

"Евросолидарность" солидаризируется с акциями и призывами, звучащими на фоне подписания "формулы Штайнмайера" – видеообращение

ПОСЛЕДНЕЕ

Пресс-конференция о запуске всеукраинского образовательного проекта для развития возможностей специалистов служб по делам детей

7 лет безнаказанности: что не так с расследованием дел украинских пленных на Донбассе?

Результаты вступительной кампании и реалии высшего образования в Украине во время пандемии от ведущих киевских ВУЗов

О чем не говорит НАБУ: важные изменения в деле адвоката Юрия Зонтова

Как будет работать ресторанный бизнес во время ковид-ограничений

Спасем наследие – возродим Украину: от нас зависит будущее Подола

Как пациенты с сахарным диабетом будут получать инсулины с 1 октября 2021?

"Идеальный шторм" - для Украины или прежде всего для команды президентской яхты?

Презентации аудиоверсии романа-эссэ "До співу птахів", написанного метаязыком

На кого украинцы возлагают ответственность за свою безопасность, оборону и правопорядок?

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА