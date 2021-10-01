Уроки для партий в Украине, преподанные выборами в Германии и России. Перспективы основных участников отечественного политического процесса

В пятницу, 1 октября, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется "круглый стол" на тему "Уроки для партий в Украине, преподанные выборами в Германии и России. Перспективы основных участников отечественного политического процесса". Участники: директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев; политический эксперт Константин Матвиенко; директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко; доктор политических наук, политолог Игорь Петренко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.