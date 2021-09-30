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12:00 30.09.2021

Пресс-конференция о запуске всеукраинского образовательного проекта для развития возможностей специалистов служб по делам детей

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В четверг, 30 сентября в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция о запуске всеукраинского образовательного проекта для развития возможностей специалистов служб по делам детей. Проект реализует общественный союз "Украинская сеть за права ребенка", детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Национальная социальная сервисная служба Украины и Киевский университет им. Бориса Гринченко.Участники: заместитель главы Представительства ЮНИСЕФ в Украине Микаэла Бауэр; глава Национальной социальной сервисной службы Украины Владислав Машкин; генеральный директор Директората развития социальных услуг и защиты прав детей Министерства социальной политики Украины Руслан Колбаса; руководитель проектов защиты прав детей в Украине Наира Аветисян; председатель правления общественного союза "Украинская сеть за права ребенка" Дарья Касьянова; директор Института человека Киевского университета имени Бориса Гринченко. Наталья Клишевич (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (066) 084-18-46.

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