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10:20 28.09.2021

Результаты вступительной кампании и реалии высшего образования в Украине во время пандемии от ведущих киевских ВУЗов

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Во вторник, 28 сентября, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Результаты вступительной кампании и реалии высшего образования в Украине во время пандемии от ведущих киевских ВУЗов". Участники: проректор по научно-педагогической работе Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана Анатолий Колот; начальник учебного отделения Киевского национального университета строительства и архитектуры, кандидат технических наук Андрей Шпаков; проректор по научно-педагогической работе и международным связям Международного европейского университета Алла Наволокина; заместитель первого проректора, начальник научно-методического управления Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского Сергей Гожий. Модератор - организатор ивента Максим Уракин (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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