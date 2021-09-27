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10:30 27.09.2021

Спасем наследие – возродим Украину: от нас зависит будущее Подола

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В понедельник, 27 сентября, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Спасем наследие – возродим Украину: от нас зависит будущее Подола" о невозможности принятия Генерального плана Киева, незаконности большинства объектов строительства. Участники: глава Украинского общества охраны памятников истории и культуры, кандидат исторических наук, заслуженный работник культуры Украины Мария Бурьянова; первый заместитель главы ОО "Головна Рада українських офіцерів" Дмитрий Маценко, глава Киевского городского центра УТОПИК Анатолий Фролов (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по телефону (096) 461-45-31.

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