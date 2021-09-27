Видео

13:26 27.09.2021

О чем не говорит НАБУ: важные изменения в деле адвоката Юрия Зонтова

1 мин читать

В понедельник, 27 сентября, в 14.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "О чем не говорит НАБУ: важные изменения в деле адвоката Юрия Зонтова" с участием адвоката адвокатского объединения "Немесида" Александра Корнаги (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (096) 504-74-47 (Александр Корнага).

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Инаугурация избранного президента США Джо Байдена и избранного вице-президента Камалы Харрис

В районе порта Бейрута прогремели два мощных взрыва, десятки людей пострадали

На орбиту успешно стартовал первый за девять лет американский космический корабль с астронавтами

Все виновные в перестрелке в Броварах будут жестоко наказаны - Аваков

"Евросолидарность" солидаризируется с акциями и призывами, звучащими на фоне подписания "формулы Штайнмайера" – видеообращение

ПОСЛЕДНЕЕ

Как будет работать ресторанный бизнес во время ковид-ограничений

Спасем наследие – возродим Украину: от нас зависит будущее Подола

Как пациенты с сахарным диабетом будут получать инсулины с 1 октября 2021?

"Идеальный шторм" - для Украины или прежде всего для команды президентской яхты?

Презентации аудиоверсии романа-эссэ "До співу птахів", написанного метаязыком

На кого украинцы возлагают ответственность за свою безопасность, оборону и правопорядок?

Мониторинг общественного мнения населения Украины: сентябрь 2021

Митинг против ареста в оккупированном Россией Крыму граждан Украины

Внедрение таможенных процедур в соответствии с европейской практикой: каких изменений ожидать украинскому бизнесу? Практические аспекты

Голос депутатов по Законопроект 4662 = жизнь пациентов!

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА