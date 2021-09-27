О чем не говорит НАБУ: важные изменения в деле адвоката Юрия Зонтова

В понедельник, 27 сентября, в 14.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "О чем не говорит НАБУ: важные изменения в деле адвоката Юрия Зонтова" с участием адвоката адвокатского объединения "Немесида" Александра Корнаги (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (096) 504-74-47 (Александр Корнага).