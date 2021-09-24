Видео

13:30 24.09.2021

Как пациенты с сахарным диабетом будут получать инсулины с 1 октября 2021?

1 мин читать

В пятницу, 24 сентября, в 14.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Как пациенты с сахарным диабетом будут получать инсулины с 1 октября 2021?". Представители пациентских организаций, государственных органов власти и врачи обсудят вводимые в Украине изменения в системе обеспечения пациентов инсулинами. Участники: министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, врио председателя НСЗУ Дмитрий Самофалов, директор Департамента медицинских технологий, администрирования государственных реестров и мониторинга цен Государственного экспертного центра МЗ Украины Ореста Пиняжко, президент Международной диабетической ассоциации Украины Людмила Петренко, председатель Украинской диабетической федерации Валентина Очеретенко, председатель благотворительного фонда "Диабетик" Наталия Власенко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (067) 220-81-85, (095) 907-07-20.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Инаугурация избранного президента США Джо Байдена и избранного вице-президента Камалы Харрис

В районе порта Бейрута прогремели два мощных взрыва, десятки людей пострадали

На орбиту успешно стартовал первый за девять лет американский космический корабль с астронавтами

Все виновные в перестрелке в Броварах будут жестоко наказаны - Аваков

"Евросолидарность" солидаризируется с акциями и призывами, звучащими на фоне подписания "формулы Штайнмайера" – видеообращение

ПОСЛЕДНЕЕ

"Идеальный шторм" - для Украины или прежде всего для команды президентской яхты?

Презентации аудиоверсии романа-эссэ "До співу птахів", написанного метаязыком

На кого украинцы возлагают ответственность за свою безопасность, оборону и правопорядок?

Мониторинг общественного мнения населения Украины: сентябрь 2021

Митинг против ареста в оккупированном Россией Крыму граждан Украины

Внедрение таможенных процедур в соответствии с европейской практикой: каких изменений ожидать украинскому бизнесу? Практические аспекты

Голос депутатов по Законопроект 4662 = жизнь пациентов!

Пресс-конференция о масштабной инициативе местных громад против массовой ликвидации школ и больниц в регионах Украины

Подмена системного государственного управления шоу-карнавалом. Кому и зачем это нужно

Украинский биометан: как распорядиться потенциалом биоэнергетики

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА