В пятницу, 24 сентября, в 14.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Как пациенты с сахарным диабетом будут получать инсулины с 1 октября 2021?". Представители пациентских организаций, государственных органов власти и врачи обсудят вводимые в Украине изменения в системе обеспечения пациентов инсулинами. Участники: министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, врио председателя НСЗУ Дмитрий Самофалов, директор Департамента медицинских технологий, администрирования государственных реестров и мониторинга цен Государственного экспертного центра МЗ Украины Ореста Пиняжко, президент Международной диабетической ассоциации Украины Людмила Петренко, председатель Украинской диабетической федерации Валентина Очеретенко, председатель благотворительного фонда "Диабетик" Наталия Власенко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (067) 220-81-85, (095) 907-07-20.