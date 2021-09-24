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11:30 24.09.2021

"Идеальный шторм" - для Украины или прежде всего для команды президентской яхты?

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В пятницу, 24 сентября, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется "круглый стол" на тему "Идеальный шторм" - для Украины или прежде всего для команды президентской яхты?". Участники: директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев; политический эксперт Константин Матвиенко; директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко; политический эксперт Александр Кочетков (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по телефону (068)099-17-09.

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