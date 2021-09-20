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10:00 20.09.2021

Голос депутатов по Законопроект 4662 = жизнь пациентов!

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В понедельник, 20 сентября, в 10.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Голос депутатов по Законопроект 4662 = жизнь пациентов!" о необходимости принятия во втором чтении Законопроекта 4662, который обеспечит возможность закупок лекарственных средств по договорам управляемого доступа (ДКД). Участники: народный депутат Украины Алексей Мовчан, народный депутат Украины Оксана Дмитриева, заведующая научно-исследовательского отделения химиотерапии гемобластозов и адъювантных методов лечения Национального института рака Ирина Крячок, Председатель Совета Общественного союза "Орфанные заболевания Украины" Татьяна Кулеша, представитель Благотворительного фонда "Запорука" Людмила Пелих, Президент Харьковского благотворительного фонда "Дети со спинальной мышечной атрофией" Виталий Матюшенко (ул. Рейтарская, 8/5а). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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