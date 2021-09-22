В среду, 22 сентября, в 10.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Митинг против ареста в оккупированном Россией Крыму граждан Украины" о причинах интернирования во временно оккупированной АР Крым Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Шевкета Усеинова, Эльдара Одаманова 3 и 4 сентября 2021 года, и том, что должна делать Украина, чтобы эффективно противостоять политически мотивированным репрессиям и гибридному геноциду крымскотатарского народа. Участники: правовед, политический эксперт, директор института национальной политики Юрий Шулипа; узник совести путинской России, писатель, публицист, лидер российской оппозиции Борис Стомахин (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (063) 663-35-32.