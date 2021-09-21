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10:24 21.09.2021

Внедрение таможенных процедур в соответствии с европейской практикой: каких изменений ожидать украинскому бизнесу? Практические аспекты

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Во вторник, 21 сентября, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется "круглый стол" на тему "Внедрение таможенных процедур в соответствии с европейской практикой: каких изменений ожидать украинскому бизнесу? Практические аспекты". Участники: президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков, президент Клуба экспортеров Украины Евгения Литвинова, международный эксперт Программы ЕС по поддержке управления государственным финансами в Украине (EU4PFM) по вопросам таможни, бывший заместитель председателя таможни Литовской республики Витянис Алишаускас, директор Департамента таможенной политики Министерства финансов Украины Александр Москаленко, директор Департамента внедрения международной транзитной системы Гостаможслужбы Украины Сергей Демченко, директор Департамента таможенного аудита и учета лиц Гостаможслужбы Украины Светлана Анищенко, начальник Управления сопровождения авторизованных экономических операторов (АЭО) Департамента организации таможенного контроля и таможенного оформления Гостаможслужбы Украины Андрей Теплый, представители бизнес-ассоциаций, СМИ, эксперты Команды поддержки реформ (RST) Минфина и Гостаможслужбы. Модератор круглого стола – организатор ивента Максим Уракин. Рабочие языки круглого стола – украинский, русский, английский (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по телефону (068)099-17-09

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