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10:00 16.09.2021

"Зеленые" задачи для парламента

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В четверг, 16 сентября, в 10.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция платформа "Global 100% RE Ukraine" на тему "Зеленые" задачи для парламента". Участники: председатель правления платформы "Global 100% RE Ukraine"Александр Домбровский; председатель правления Биоэнергетической ассоциации Украины Георгий Гелетуха; председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков; президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок; исполнительный директор Украинской ассоциации производителей биоэтанола Тарас Николаенко; исполнительный директор платформы "Global 100% RE Ukraine" Дмитрий Мельник (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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