В четверг, 16 сентября, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Австрийская компания BWT создает в Украине новую инфраструктуру снабжения питьевой водой". Участники: СЕО Ecosoft (компания, которая входит в холдинг BWT) Андрей Митченко, бизнес девелопер Ecosoft/BWT Ukraine Ростислав Мудрик, pr-менеджеру Ecosoft/BWT Ukraine Олеся Ерошкина (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по электронной почте info@bwtaqua.com.ua, (066) 559-45-57 (Олеся Ерошкина).