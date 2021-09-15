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10:30 15.09.2021

Дело TIU Canada против Никопольского завода ферросплавов - предупреждение для всех инвесторов в Украине

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В среду, 15 сентября, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Дело TIU Canada против Никопольского завода ферросплавов - предупреждение для всех инвесторов в Украине". Участники: директор TIU Canada в Украине Валентина Белякова; юрисконсультанты GOLAW Екатерина Цветкова и Екатерина Манойленко; представитель Канадско-украинской торговой палаты Святослав Кавецкий (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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