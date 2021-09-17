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13:30 17.09.2021

Пресс-конференция о масштабной инициативе местных громад против массовой ликвидации школ и больниц в регионах Украины

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В пятницу, 17 сентября, в 14.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция о масштабной инициативе местных громад против массовой ликвидации школ и больниц в регионах Украины: практика так называемой "оптимизации" образовательной и медицинской инфраструктуры приводит к фактическому закрытию школ и больниц особенно на селе. Участники: директора больниц и школ Херсонщины, правоведы, а также кандидат в депутаты по 184 округу Катерина Одарченко, политическая партия "Национальная платформа" (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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