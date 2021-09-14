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12:00 14.09.2021

Пресс-конференция национального онлайн-кинотеатра SWEET.TV

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Во вторник, 14 сентября, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция национального онлайн-кинотеатра SWEET.TV на тему "Ситуация на рынке стриминговых/ОТТ сервисов Украины, планы развития и социальная ответственность до конца 2021 года". Представители сервиса расскажут про рынок ОТТ/стриминговых платформ Украины и раскроют планы развития SWEET.TV до конца 2021 года: речь пойдет о развитии розничной торговли, расширении покрытия и запланированных социальных проектах. Участники: Александр Резунов, директор национального онлайн-кинотеатра SWEET.TV; Алена Тимофеева, PR-директор национального онлайн-кинотеатра SWEET.TV; Елена Крупская, руководитель департамента активных продаж SWEET.TV (ул. Рейтарская, 8/5а). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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