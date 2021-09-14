Национальная Конференция политтехнологов и политконсультантов 25 сентября. Кто кого созвал и зачем?

Во вторник, 14 сентября, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Национальная Конференция политтехнологов и политконсультантов 25 сентября. Кто кого созвал и зачем?". Участники: руководители трех независимых ассоциаций политтехнологов - Юлия Ковалевская, Владислав Котляр, Андрей Бодров и председатель Оргкомитета Игорь Душин (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.