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10:30 14.09.2021

Национальная Конференция политтехнологов и политконсультантов 25 сентября. Кто кого созвал и зачем?

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Во вторник, 14 сентября, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Национальная Конференция политтехнологов и политконсультантов 25 сентября. Кто кого созвал и зачем?". Участники: руководители трех независимых ассоциаций политтехнологов - Юлия Ковалевская, Владислав Котляр, Андрей Бодров и председатель Оргкомитета Игорь Душин (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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