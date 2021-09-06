В понедельник, 6 сентября, в 14.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Громкие отставки осени: как украинцы относятся к возможным кадровым изменениям Зеленского", проведенного Украинским институтом будущего (UIF) при содействии "Нью Имидж маркетинг групп". Участники: исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, доктор социологических наук Александр Шульга (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.