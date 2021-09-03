В пятницу, 3 сентября, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется "круглый стол" на тему "Старт осенних политических баталий. Чего ждать обществу в их результате?". Участники: руководитель Фонда "Украинская политика"/UP Foundation, историк, политолог Кость Бондаренко; директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев; политический эксперт Константин Матвиенко; директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.