В пятницу, 27 августа, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется "круглый стол" на тему "Тридцатая годовщина Независимости. Что показало празднование - внутренние и внешние измерения". Участники: политолог Тарас Загородний; директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев; политический эксперт Константин Матвиенко; директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.