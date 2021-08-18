Презентация 3D модели короны, принадлежавшей Даниилу Галицкому

В среду, 18 августа, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется презентация ко дню Независимости Украины сенсационного исторического открытия - восстановленного оригинального изображения короны Королевства Русь, принадлежавшей Даниилу Галицкому и его наследникам. На основе изображения сделана точная 3D-модель короны, которую впервые продемонстрируют общественности. Участники - авторы открытия: кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины Александр Алферов; архитектор и основатель "Студии архитектуры и исторических реконструкций RE^ARCH" Валерий Мищенко (ул. Рейтарская, 8/5-А). В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (096) 301-07-10 (Александр).