В среду, 18 августа, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "30 лет независимости Украины: экономические итоги". Украина в течение 30 лет показала одну из худших динамик экономики среди стран Центральной и Восточной Европы, по официальной статистике население Украины сократилось на 27,1% по сравнению с 1991 годом, по индексу счастья страна занимает 110 место в мире. Участники: директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин; эксперт экономических программ Украинского института Яна Лаврик; модератор - исполнительный директор Вадим Денисенко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.