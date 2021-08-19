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10:30 19.08.2021

Поколение независимости: ценности и мотивации

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В четверг, 19 августа, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется презентация результатов первого масштабного социологического опроса "Поколение независимости: ценности и мотивации", общая выборка составила 20 тыс. респондентов. Участники: историк, профессор Украинского Католического Университета Ярослав Грицак; генеральный директор информационного агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко; политолог, руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко; социолог, заместитель директора социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысив; директор исследовательской лаборатории "РЕЙТИНГ ЛАБ", доктор психологических наук, профессор Марианна Ткалич; преподаватель Киевского национального университета им. Т.Шевченко, кандидат психологических наук Илья Ягияев (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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