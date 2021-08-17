Во вторник, 17 августа, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Почему может начаться "Архитектурный Майдан"? Открытое письмо председателю Верховной Рады Украины о законопроекте №5655". Участники: президент Национального союза архитекторов Украины (г. Киев) Александр Чижевский; заместитель председателя Архитектурной Палаты Национального союза архитекторов Украины (г. Киев) Анна Кирий; председатель Черниговского областного регионального отделения Архитектурной Палаты Национального союза архитекторов Украины Татьяна Мазур; председатель Ровенского областного регионального отделения Архитектурной Палаты Национального союза архитекторов Украины Валентин Демьянов (ул. Рейтарская, 8/5а). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (050) 351-52-77.