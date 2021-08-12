В четверг, 12 августа, в 14.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Имидж городов Украины: Харьков меняется", где будут представлены результаты социологических исследований и проекты новых урбанистических проектов - "туристические магниты", безопасность, нестандартные решения при создании городских пространств и примеры того, как меняется восприятие имиджа города на примере Харькова. Участники: кандидат социологических наук, заместитель заведующего лаборатории по проблемам противодействия преступности Харьковского национального университета внутренних дел Алексей Сердюк; архитектор, урбанист, руководитель платформы территориального развития CO-URBANISM Игорь Лялюк; политолог, глава "Института публичной политики и консалтинга" Сергей Быков (ул. Рейтарская, 8/5а). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.