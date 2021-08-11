Сегодня, в среду, 11 августа, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Декриминализация Украины накануне Крымской платформы" с участием председателя Всеукраинского Движения "Общественность против коррупции" Александр Муленко (ул. Рейтарская , 8 / 5а). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация 0969766126@ukr.net