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11:30 03.08.2021

Дальнейшее развитие мясо-молочной отрасли Украины будет определяться эффективностью государственной поддержки

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Во вторник, 3 августа, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Дальнейшее развитие мясо-молочной отрасли Украины будет определяться эффективностью государственной поддержки". Участники: председатель Союза молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский, глава Совета Ассоциации "Мясной отрасли" Александр Скорик, исполнительный директор Союза молочных предприятий Украины Арсен Дидур, исполнительный директор Ассоциации "Мясной отрасли" Николай Бабенко, руководитель экспертно-аналитической службы Союза молочных предприятий Украина Леонид Тулуш (ул. Рейтарская, 8/5а). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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