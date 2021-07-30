В пятницу, 30 июля, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция по результатам фокус-группового исследования "Кто мы? Портрет украинцев глазами украинцев", проведенного совместно с социологической компанией "New Image Marketing Group" в период с 10 по 15 июня 2021 на всей территории Украины. Участники: исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко; исполнительный директор Киевской школы государственного управления им. Сергея Ныжного Виктор Андрусив; эксперт по политическим вопросам Украинского института будущего Игорь Попов; эксперт по вопросам международной политики Украинского института будущего Илия Куса (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.