В четверг, 29 июля, в 15.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется брифинг по результатам съезда политической партии "Голос" с участием руководства и региональных представителей политсилы (ул. Рейтарская, 8/5а). Трансляция будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Аккредитация журналистов по ссылке: https://bit.ly/3vifP7Q.