В понедельник, 26 июля, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Как законопроект №5655 может уничтожить архитектуру Украины и архитекторов как профессию". Участники: президент Национального союза архитекторов Украины (г. Киев) Александр Чижевский; председатель Архитектурной Палаты Национального союза архитекторов Украины (г. Черновцы) Олег Пикущенко; заместитель председателя Архитектурной Палаты Национального союза архитекторов Украины (г. Киев) Анна Кирий; председатель экспертной комиссии Архитектурной Палаты Национального союза архитекторов Украины (г. Днепр) Ольга Подушкина (ул. Рейтарская, 8/5а). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (050) 351-52-77.