Дело TIU Canada против Никопольского завода ферросплавов и что это значит для инвесторов

В пятницу, 23 июля, в 10.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Дело TIU Canada против Никопольского завода ферросплавов и что это значит для инвесторов ". Участники: директор TIU Canada в Украине Валентина Белякова, адвокаты GOLAW Екатерина Цветкова и Екатерина Манойленко, представитель Американо-украинского делового совета (USUBC) Марина Антонова (ул. Рейтарская, 8/5а). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.