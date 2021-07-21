В среду, 21 июля, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция соучредителя Центра национальной устойчивости и развития, экс-главы СНБО и Министерства финансов Украины Александра Данилюка на тему "Бюро экономической безопасности Украины: очередной карательный монстр или ключ к развитию страны?" (ул. Рейтарская, 8/5а). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.