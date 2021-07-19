В понедельник, 19 июля, в 12:00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Государственная миграционная служба искажает имидж Украины как правового государства" о том, как чиновники Главного управления ГМСУ в Одесской области используют формальный подход к выяснению обстоятельств, вынудивших человека искать защиту в Украине и отказывают в признании беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите.

Участники: организатор пресс-конференции, юрист общественной организации "Правозащитное движение Крыма" Дамир Минадиров; адвокат, управляющий партнер адвокатского объединения "Прайм Юрис" Андрей Лещенко; блоггер, проситель международной защиты в Украине Холдаров Махмуджон Абдумалихович; проситель международной защиты в Украине Баротов Шукратулло Абдушукурович (ул. Рейтарская, 8/5а). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина".

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