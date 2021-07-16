В пятницу, 16 июля, в 14.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция по поводу презентации аналитического отчета "Паспортизация Российской Федерацией в Оккупированных РФ районах Донбасса" о тотальной и принудительной паспортизации Российской Федерацией граждан Украины, проживающих в ОРДЛО; о призыве на военную службу в регулярную армию РФ жителей ОРДЛО, которые получили паспорт РФ; об участии жителей ОРДЛО в голосовании на выборах в Госдуму РФ 2021; о реализации Кремлем проекта "Репатриация" ("Русская весна 2.0"), в рамках которого Кремль планирует выдавать по упрощённой системе гражданство РФ - украинцам и белорусам. Участники: эксперт по вопросам национальной безопасности, генерал-лейтенант СБУ, экс-заместитель председателя СБУ 2017-2019 гг Виктор Кононенко; адвокат, лауреат германо-французской премии за защиту прав человека и Верховенство права, основатель Восточной правозащитной группы Павел Лисянский; адвокат, заместитель директора Восточной правозащитной группы Иван Пасикун, журналист, писатель, автор ряда книг по истории Украины Максим Бутченко (ул. Рейтарская 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (066) 423-53-23, east.hr.group@gmail.com (Сергей Пащуков, ОО "Восточная правозащитная группа").