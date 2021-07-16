В пятницу, 16 июля, в 10.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Оценка экономических потерь Украины от временной оккупации Крымского полуострова").

Участники (в соответствии с порядком выступления): постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич; старший экономист Центра экономической стратегии Дмитрий Горюнов; руководитель прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя Игорь Поночовный; первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова; кандидат наук, СЕО/Cyber Unit Technologies Егор Аушев (ул. Рейтарская, 8/5-Аа).

Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". Аккредитация журналистов обязательна до 19:00 15 июля по ссылке или по тел. (063) 445-65-02 (Андрей Федотов, директор по коммуникациям Центра экономической стратегии).