В среду, 14 июля, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Динамика социально-политических настроений и оценок населения Украины" по результатам мониторингового опроса населения Украины. Опрос проведен методом личного интервью по месту жительства респондента с 29 июня 2021 года по 9 июля 2021 года, выборочная совокупность 3011 респондентов. Участники: председатель правления Центра "Социальный мониторинг" Ольга Балакирева, директор Центра "Социальный мониторинг" Дмитрий Дмитрук (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.