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10:10 13.07.2021

Внедрение национальной инвентаризации лесов Украины: первые шаги и перспективы

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Во вторник, 13 июля, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Внедрение национальной инвентаризации лесов Украины: первые шаги и перспективы". Будет представлена информация по подготовке и проведению работ первого года внедрения национальной инвентаризации лесов Украины, одобренной правительством в марте текущего года. Участники: генеральный директор ВО "Укргослеспроект" Виктор Мельниченко, начальник Центра национальной инвентаризации лесов Александр Шевчук; ведущий инженер Центра национальной инвентаризации лесов Виталий Сторожук (ул. Рейтарская, 8/5а). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. 

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