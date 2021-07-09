В пятницу, 9 июля, в 10.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром" Юрия Гусева по случаю подведения производственных итогов за первое полугодие 2021 года, а также принятия Cтратегии трансформации концерна (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Аккредитация журналистов обязательна до 18:00 8 июля по тел. (044) 586-24-72, pr@ukroboronprom.com.