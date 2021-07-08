В четверг, 8 июля, в 10.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Правительственный законопроект №5600: негативные последствия новых налогов на жилье". Участники: президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе; основатель KAN Development Игорь Никонов; ооснователь строительной компании "Интергал-Буд" Владимир Зубик; руководитель проектов "Perfect Group" Алексей Коваль; председатель совета директоров БК "GEOS" Максим Барбаш; вице-президент ЗАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой" Андрей Джигиль; генеральный директор "Stolitsa Group" Эдуард Соколовский (ул. Рейтарская, 8/5-А). В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Трансляция будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (050)566-52-28, pr1.kbu@gmail.com.