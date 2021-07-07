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12:00 07.07.2021

Пресс-конференция по поводу презентация проекта реконструкции и планов по реализации павильона "Квиты Украины

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В среду, 7 июля, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция по поводу презентация проекта реконструкции и планов по реализации павильона "Квиты Украины". Участники: управляющий партнер ЧАО "Квиты Украины" Алексей Пышный; старший юрист Rockwill Group Ольга Файзиева; автор концепции реконструкции, член правления Национального союза архитекторов Украины Георгий Духовичный (ул. Рейтарская, 8/5-А). В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Трансляция будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

 

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Пресс-конференция по поводу презентации проекта реконструкции и планов по реализации павильона "Квиты Украины"

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