В среду, 7 июля, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция по поводу презентация проекта реконструкции и планов по реализации павильона "Квиты Украины". Участники: управляющий партнер ЧАО "Квиты Украины" Алексей Пышный; старший юрист Rockwill Group Ольга Файзиева; автор концепции реконструкции, член правления Национального союза архитекторов Украины Георгий Духовичный (ул. Рейтарская, 8/5-А). В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Трансляция будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.