В среду, 7 июля, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция по результатам социологического исследования на тему "Стабилизация рейтинга Зеленского: почему поддержка партии власти перестала расти", проведенного Украинским институтом будущего (UIF) при содействии "Нью Имидж маркетинг групп". Участники: исполнительный директор UIF Вадим Денисенко, доктор социологических наук Александр Шульга (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.