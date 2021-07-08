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11:22 08.07.2021

Итоги первого года работы в Украине Международного Европейского Университета. Задачи и планы на следующий год

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В четверг, 8 июля, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Итоги первого года работы в Украине Международного Европейского Университета. Задачи и планы на следующий год". Участники: украинский государственный деятель, политик и ученый, государственный служащий I ранга, доктор философских наук, академик АПН Украины, председатель совета содействия развитию Международного европейского университета Анатолий Толстоухов; потомок императора Франца Иосифа, Президент Международного европейского Университета Франц Владимир Фон Габсбург-Лотринген; основатель и проректор по научно-педагогической работе и международным связям Международного европейского университета Алла Наволокина; Главный раввин Украины. Моше Реувен Асман. По Skype: партнеры университета из Австрии, Узбекистана, Венгрии, Пакистана и других стран (ул. Рейтарская, 8/5а). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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