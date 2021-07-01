В четверг, 1 июля, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Рост цен на сахар уничтожает перерабатывающие отрасли промышленности". Участники: президент ассоциации "Укркондпром" Александр Балдынюк; президент Всеукраинской ассоциации пекарей Александр Тараненко, председатель Союза молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский, председатель комитета по промышленности и инфраструктуры Союза украинских предпринимателей Геннадий Радченко (ул. Рейтарская, 8/5а). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.