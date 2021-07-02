В пятницу, 2 июля, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется "круглый стол" на тему "Украина - победы и поражения первого полугодия 2021 года и прогноз на второе полугодие". Участники: политический аналитик Валентин Гладких; директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев; политический эксперт Константин Матвиенко; директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина", задать вопросы выступающим можно в чате трансляции. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.